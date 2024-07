Kleintransporter stößt mit Fußgänger zusammen – Fahrer flüchtet!

Am Freitag, den 05.07.2024, kam es am Viehmarktplatz im dortigen Wendebereich gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Fußgänger.

Hierbei übersah der Fahrer eines weißen Opel Vivaro einen Mitarbeiter der städtischen Verkehrsüberwachung und kollidierte mit diesem. Die Person erlitt hierdurch Prellungen am Arm.

Der männliche Pkw-Fahrer flüchtete nach kurzer Diskussion zu Fuß in Richtung Neustraße.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Trier unter der 0651-9779-5210 zu melden.



