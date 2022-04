Kleinkind von Radfahrer angefahren

Das Kleinkind war gemeinsam mit der Mutter und der Schwester zu Fuß im Bereich eines Schnellimbisses unterwegs als zwei Radfahrer den Weg der Gruppe kreuzten. Dabei wird die Geschwindigkeit der Radfahrer, die wohl aus Richtung Domfreihof herannahten, als sehr hoch beschrieben. Während das erste Rad der Gruppe noch ausweichen konnte, habe der zweite Radfahrer stark abgebremst und mit dem ausbrechenden Hinterrad das kleine Mädchen am Hinterkopf getroffen. Es fiel nach vorne und verletzte sich an der Stirn. Der Unfallverursacher hatte zwar noch kurz angehalten, ist aber dann nach Ansprache durch die Mutter durch die Jakobstraße geflüchtet.



Er soll dunkle, kurz gelockte Haare und eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Das Rad sei von schwarz-roter Farbe gewesen. Nähere Informationen liegen derzeit nicht vor.



Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens sich mit der Wache der Polizeiinspektion Trier unter 0651-9779/5210 in Verbindung zu setzen.



