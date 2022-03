Kleinkind beim Überqueren der Fahrbahn von Auto erfasst

Am Morgen des 21.03.2022 kam es gegen 07:50 Uhr in der Hauptstraße im Stadtteil Oberstein auf Höhe der Hausnummer 309 zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind.

Eine PKW-Fahrerin befuhr die linke Fahrspur der Hauptstraße in Fahrtrichtung Idar. Aufgrund von zwei vor ihr befindlichen Fahrzeugen, welche auf einen angrenzenden Parkplatz nach links einfahren wollten, wechselte die Fahrerin auf die rechte Fahrspur. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vierjährigen Kleinkind, welches in dem Moment unbedacht die Fahrbahn überquerte und von der begleitenden Mutter nicht mehr festgehalten werden konnte. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die zwei Verkehrsteilnehmer, welche auf den Parkplatz abbiegen wollten, die den Unfallhergang beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.



