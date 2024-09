Klarmeldung verdächtiger Sachverhalt Busbahnhof

Am heutigen Mittwochabend, 11.09.2024, meldete sich gegen 18:30 Uhr der Fahrer des schwarzen SUV.

Es handelt sich tatsächlich um ein Taxiunternehmen, dass in Vertretung für diverse Busunternehmen Kinder befördert. Der verantwortliche Taxifahrer gab an, dass er die Kinder ja nicht kenne und sie deshalb ansprechen müsse.

Die Polizei bittet die Eltern ihre Kinder dahingehend zu sensibilisieren.



