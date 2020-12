Archivierter Artikel vom 12.09.2020, 12:21 Uhr

In der Nacht von Freitag, 11.09.2020 – Samstag, 12.09.2020, kam es im Zeitraum 01.00 Uhr – 09.30 Uhr im Einmündungsbereich Saarstraße/Neustraße in 54497 Morbach zu einem Kennzeichendiebstahl und einer Sachbeschädigung.

Unbekannte entwendeten im o.g. Tatzeitraum das vordere und hintere Kennzeichen an einem dort geparkten PKW Audi A3. Außerdem wurde der rechte Hinterreifen des Fahrzeugs zerstochen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100 ,- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Morbach.



