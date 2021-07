Idar-Oberstein

Kennzeichendiebstahl in Königsberger Straße

In der Nacht von Freitag, 16.07.2021 auf Samstag, 17.07.2021 sind in der Königsberger Straße in Idar-Oberstein beide Kennzeichen von einem schwarzen VW Golf durch einen bisher unbekannten Täter entwendet worden.