Kennzeichendiebstahl in Hermeskeil

Anschließend wurden diese Kennzeichen an einem PKW Peugeot Kombi, dunkle Farbe, angebracht und von den Tätern bei einen Tankbetrug im Bereich des Flughafen Hahn benutzt.



Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell