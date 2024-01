Hermeskeil

Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Samstag, dem 20.01.2024, 20.30 Uhr, auf Sonntag den 21.01.2024, 08.05 Uhr, wurden in der Dollbergstraße in Neuhütten die vorderen Kennzeichen eines schwarzen Seat Exeo ST entwendet.