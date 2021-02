In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar kam es in Konz zu einem Kennzeichendiebstahl.

An einem in der Straße „An der Eisenbahn“ abgestellten weißen VW Golf wurde durch bislang unbekannte Täter das hintere amtliche Kennzeichen abmontiert und entwendet.



Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu wenden.



