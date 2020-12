Archivierter Artikel vom 20.08.2020, 03:10 Uhr

Im Zeitraum von Samstag, 15.08.2020 bis Montag, 17.08.2020 wurden an einem schwarzen Toyota Corolla Verso beide amtlichen Kennzeichen (Zulassung Landkreis Birkenfeld) entwendet.

Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf einem Stellplatz in der Hauptstraße, Idar-Oberstein zwischen dem OIE-Kreisverkehr und der Edelsteinbörse unter einer Überdachung abgestellt.



Sachdienliche Hinweise zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der 06781/561-0 erbeten.



