Idar-Oberstein

Kenenzeichendiebstahl am Mitfahrerparkplatz ehem. Weinsauschule

Am Mittwoch den 14.04.2021 wurde im Zeitraum von 14:15 Uhr bis 18:30 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz an der ehemaligen Weinsauschule in Idar-Oberstein das vordere Kennzeichen eines grauen Skoda Fabia entwendet.