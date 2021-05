Am frühen Donnerstag Morgen , den 20.05.2021, kam es zu einem Kellerbrand in Konz. Nach derzeitigen Ermittlungen kam es auf Grund eines Kurzschluss zu einem Kabelbrand.

Trier (ots). Am frühen Donnerstag Morgen , den 20.05.2021, kam es zu einem Kellerbrand in Konz.



Nach derzeitigen Ermittlungen kam es auf Grund eines Kurzschluss zu einem Kabelbrand.



Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Der alleinige Bewohner wurde, nachdem er den Brand noch gemeldet hatte, mit leichter Rauchgasintoxikation in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert.



Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.



Im Einsatz waren neben der freiwillige Konz, RTW und Notarzt der Rettungswache Konz auch die Polizeiinspektion Saarburg.



