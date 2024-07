Birkenfeld

Kellerbrand ´´Auf Ellenborn´´

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstag, 27.07.2024 kam es um 16:55Uhr zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf Ellenborn, 55765 Birkenfeld.