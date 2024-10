Katzen mit Luftgewehr getötet – Wer quält Tiere in Berschweiler?

Berschweiler bei Baumholder (ots) – In der Hauptstraße in Berschweiler bei Baumholder kam es in den vergangenen Wochen vermehrt zu nachgewiesenen Schüssen mittels Luftgewehr auf Katzen.

Zwei Katzen sind den Folgen des Beschusses bereits erlegen, die anderen trugen schwere Verletzungen davon und sind durch teilweise Erblindung oder bleibende Organschäden erheblich beeinträchtigt. Zudem ist die Entfernung der Luftgewehrmunition durch entsprechende Operationen in der Tierklinik sehr kostenintensiv.



Wer in den letzten Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonstige Hinweise auf den Täter oder die Täterin geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-5610 in Verbindung zu setzen.



Kriminaldirektion Trier

Kriminalinspektion Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

E-Mail: kiidar-oberstein.k41@polizei.rlp.de



