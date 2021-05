Katze durch Projektil verletzt

Bei der Operation in einer Tierklinik wurde festgestellt, dass das Auge der Katze durch ein Projektil, welches vermutlich aus einem Luftgewehr/-pistole verschossen wurde, verletzt worden war. Dieses musste entfernt werden.



Die Tat ereignete sich am gleichen Tag zwischen 15.00 und 20.00 Uhr.



Die Polizei Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizeiinspektion Saarburg bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06581-91550 oder per E-Mail an pisaarburg@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell