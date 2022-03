Am Montag, den 07.03.2022 kam es gegen 19:10 Uhr in einem Anwesen in der Thalfanger Bergstraße zu einem Kaminbrand.

Eine Bewohnerin hatte ihren Holzofen in Betrieb gesetzt. Vermutlich aufgrund Rußablagerungen an den Innenwänden des Kamins kam es in der Folge zu einer Rauchentwicklung sowie einem Funkenflug aus dem Kamin. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr aus Thalfang schnell unter Kontrolle gebracht werden. Zu einem Übergreifen des Feuers kam es nicht. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz war die Feuerwehr Thalfang mit 18 Kräften sowie eine Funkstreife der Polizei Morbach.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach





Telefon: 06533-9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell