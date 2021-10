Jugendlicher mit Pkw auf Spritztour

Am Donnerstag, dem 30.09.2021, gegen 20:00 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger aus Riol der Polizeiinspektion Schweich einen silberfarbenen VW Golf ohne Kennzeichen, der in rasanter Fahrweise durch die Ortschaft fahren würde.

Eine Streife konnte den Pkw im Rahmen einer sofortigen Nahbereichsfahndung im Bereich Triolago feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Es wurde ermittelt, dass ein 16-jähriger Jugendlicher aus hiesiger Region den Pkw im Beisein eines 21-jährigen jungen Mannes geführt hatte. Das Fahrzeug war nicht zugelassen und hatte keine amtlichen Kennzeichen angebracht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen bezüglich der näheren Umstände dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schweich zu wenden.



