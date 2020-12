Archivierter Artikel vom 12.11.2020, 21:41 Uhr

Zwischen den Ortschaften Steinbachweiher und Vierherrenborn wurde durch bislang unbekannte Täter der Kopf eines im dortigen Straßengraben an der Bundesstraße 268 liegenden, verendeten Hirsches abgetrennt und entwendet. Dies vermutlich, um sich die Trophäe (Hirschkopf mit Geweih) zu sichern. Der Hirsch war offenbar zuvor durch einen Verkehrsunfall getötet worden.



Die Tat dürfte sich im Verlauf des Donnerstags, dem 12.11.2020 ereignet haben.



Zeugen, insbesondere vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer, welche sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder dem, bzw. den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 an die Polizeiinspektion Saarburg zu melden.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass das Mitnehmen von sog. „Fallwild“ nach Verkehrsunfällen, oder auch nur Teilen davon, strafbar ist.



Rückfragen bitte an:



Bernd Wagner

Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-0

Telefax 06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell