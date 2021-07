Illegales Kraftfahrzeugrennen – Zeugen gesucht!

Am Mittwoch, 21.07.2021 kam es gegen 10:45 Uhr im Bereich der Niederkirchner Straße / Luxemburger Straße in Trier zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen.



Ein dunkles, vermutlich schwarzes Cabrio der Marke Porsche, duellierte sich mit einem silbernen BMW mit aufmontierten roten Kennzeichen. Die PKW fuhren in Fahrtrichtung Innenstadt und überholten hierbei nach Zeugenaussagen mit stark überhöhter Geschwindigkeit (130-150

km/h) mehrere andere Fahrzeuge. Eine zufällig entgegenfahrende Streifenwagenbesatzung der Polizei Trier konnte den BMW-Fahrer an der Konrad-Adenauer-Brücke einer Kontrolle unterziehen.

Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Mögliche Tatzeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten der beiden PKW beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Trier(0651/9779-5210)zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



