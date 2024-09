Illegale Müllentsorgung von Holzpaneelen

Am Dienstag, dem 10.09.2024, wurde durch einen Spaziergänger im Waldgebiet zwischen der ehemaligen Bundeswehrkaserne in Hermeskeil und dem Holzhackschnitzelwerk eine größere Menge illegal entsorgter Holzpaneelen entdeckt.

Bei der abgeladenen Menge behandelter Paneelen handelt es sich ersten Schätzungen nach um ca. 2 Kubikmeter. Hinweise auf den konkreten Tatzeitraum liegen derzeit nicht vor. Die Tat dürfte sich in der Zeit vom 03.09.2024 bis zum 10.09.2024 ereignet haben. Zeugen, die Angaben zu der Herkunft der Paneelen oder zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de zu melden.



