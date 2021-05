Züsch

Illegale Müllentsorgung

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 21.05.2021, ca. 07.30 Uhr, bis Samstag, 22.05.2021, ca. 15.00 Uhr in Züsch, Feldgemarkung Am Gericht (Nähe Alter Sportplatz) sechs Autofrontscheiben der unterschiedlichsten Hersteller, sowie zwei Seitenscheiben, möglicherweise auch von einem Fahrzeug, illegal entsorgt.