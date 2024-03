Illegale Entsorgung von Schlachtabfällen

An der L 135 in Höhe der ehemaligen Mülldeponie wurden am Fahrbahnrand die Überreste von vermutlich 2 Schafen gefunden. Es wurden lediglich die Felle und Innereien der Tiere illegal entsorgt. Dies stellt einen Verstoß gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) dar.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte bislang keinerlei Täterhinweise erlangt werden. Die Polizeiinspektion Saarburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden.



