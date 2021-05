Illegale Entsorgung von Altreifen

Die Stelle der illegalen Entsorgung liegt an der L132 zwischen den Ortsteilen Körrig und Portz auf einem, aus Richtung Körrig gesehen, linksseitig der Fahrbahn gelegenen Ackerfeld.

Die Reifen wurden bereits am 01.05.21 gegen 14:00 Uhr bei Mäharbeiten festgestellt.



Zeugen der illegalen Reifenentsorgung werden geben, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer: 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



