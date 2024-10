Illegale Entsorgung eines Anhängers

Am Samstag, dem 05.10.2024, wurde der Polizei mitgeteilt, dass im Waldgebiet an der B 52 bei Hermeskeil ein illegal entsorgter Anhänger entdeckt wurde.

An dem Anhänger war kein Kennzeichen angebracht. Die Art der Zusammensetzung des Anhängers, lässt einen Eigenbau vermuten. Unmittelbar neben dem Anhänger wurde ein Autoreifen aufgefunden. Die Tat dürfte sich in der Zeit vom 03.10.2024 bis zum 05.10.2024 ereignet haben. Zeugen, die Angaben zu der Herkunft des Anhängers oder zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Hermeskeil zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

06503-91510

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell