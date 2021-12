Illegale Altreifenentsorgung in Nittel

Am Donnerstag, 30. Dezember 2021, konnten acht illegal entsorgte Altreifen in der Gemarkung Nittel festgestellt werden.

Die Reifen lagen auf einem Feld zwischen den Ortslagen Nittel und Wincheringen-Söst, unmittelbar an der Kreisstraße 125. Vermutlich wurde sie dort nach den Weihnachtstagen abgelegt.

Es handelte es sich um insgesamt vier Reifenpaare verschiedener Hersteller. Die Ermittlungen zu der Entsorgung dauern an.



Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



