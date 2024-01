Illegale Ablagerung von Asbestplatten

Morbach OT Wenigerath (ots) – In dem Zeitraum von Freitag, den 05.01.2024, ca. 16:30 Uhr bis Samstag, den 06.01.2024, ca. 11:40 Uhr kam es in einem Land- und Forstwirtschaftsweg, welcher an die B 269 in der Nähe der Ortslage Wenigerath angrenzt, zu einer illegalen Ablagerung von mehreren asbesthaltigen Eternitplatten.