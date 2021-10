Illegale Abfallentsorgung von Bauschutt

Am 09.10.2021, gegen 07:50 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle eine unerlaubte Abfallentsorgung in der Gemarkung Morbach-Bischofsdhron, Verbindungsweg „Auf der Acht“ zum Industriegebiet Morbach-Bischofsdhron, mitgeteilt.



In der dortigen Hanglage wurde durch einen bislang unbekannten Täter gegen 07:16 Uhr eine geringfügige Menge an Bauschutt unerlaubt abgeladen. Durch einen Zeugen konnte ein erster Hinweis auf einen weißen Kastenwagen der Marke Citroen Jumper erlangt werden, bei dem Fahrzeugführer habe es sich um eine männliche Person gehandelt. Von dem Fahrzeug wurde ein Lichtbild gefertigt.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die

Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Tel.: 06533-93740

pimorbach.wache@polizei.rlp.de



