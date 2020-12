Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 15:21 Uhr

Vermutlich in der Nacht vom 05.09. auf den 06.09. wurden in der Gemarkung Morbach-Hinzerath auf einem Feldweg am Waldrand zwischen der Ortslage und der B327 mehrere große Möbelstücke, u. eine Couch entsorgt. Wer kann Hinweise auf den ehemaligen Besitzer geben, oder hat entsprechende Beobachtungen beim Verladevorgang gemacht?

Morbach-Hinzerath (ots) – Vermutlich in der Nacht vom 05.09. auf den 06.09. wurden in der Gemarkung Morbach-Hinzerath auf einem Feldweg am Waldrand zwischen der Ortslage und der B327 mehrere große Möbelstücke, u.a. eine Couch entsorgt. Wer kann Hinweise auf den ehemaligen Besitzer geben, oder hat entsprechende Beobachtungen beim Verladevorgang gemacht?



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell