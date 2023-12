Ihre Polizei vor Ort – Nachtragsmeldung zur Präventionsstreife in Idar-Oberstein

Übergabe von Infomaterial an das Caé Ella's im Bahnhof in Idar-Oberstein Foto: Polizeidirektion Trier



Bei einer speziell durchgeführten Präventionstreife wurden Bürgerinnen und Bürger mit Infomaterialien ausgestattet, die sie über die verschiedenen Betrugsmethoden aufklärten und ihnen Tipps zum richtigen Verhalten bei verdächtigen Anrufen gaben.



Eine der Maßnahmen bestand darin, Aufkleber mit der prägnanten Beschriftung „Im Zweifel – Auflegen! 110 wählen.“ zu verteilen. Dieser einfache, aber wirkungsvolle Hinweis soll den Menschen in Idar-Oberstein verdeutlichen, wie wichtig es ist, bei Zweifeln sofort aufzulegen und die Polizei zu kontaktieren. Durch die weithin sichtbare Präsenz von Präventionsmaterial in der Stadt hofft die Polizei, das Bewusstsein für die Gefahren von betrügerischen Anrufen zu schärfen und die Bürgerinnen und Bürger zu ermutigen, wachsam zu sein.



Darüber hinaus wurden Aufsteller an verschiedenen Institutionen in Idar-Oberstein platziert, die wertvolle Tipps zum richtigen Verhalten bei betrügerischen Anrufen enthalten.

Insbesondere das Café Ella's am Bahnhof in Idar-Oberstein und das Seniorenzentrum Pro Seniore beteiligten sich engagiert an der Aktion und stellten die Präventionsmaterialien in ihren Räumlichkeiten auf. Dieser proaktive Schritt soll vor allem ältere Menschen schützen, die aufgrund ihrer Verletzlichkeit vermehrt zum Ziel von Betrügern werden. Die Polizei dankt ausdrücklich allen Institutionen, die sich an dieser Initiative beteiligt haben.



Die Präventionstreife in Idar-Oberstein wurde von der Bevölkerung äußerst positiv aufgenommen. Das große Interesse der Bürgerinnen und Bürger an Informationen und Aufklärung über Callcenter-Betrug zeigt, dass die Polizei mit ihren präventiven Maßnahmen den Nerv der Zeit getroffen hat. Auch zukünftig plant das Polizeipräsidium Trier weitere Informationskampagnen und präventive Maßnahmen, um das Sicherheitsbewusstsein und das Vertrauen der Bevölkerung nachhaltig zu stärken.



