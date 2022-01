Idar-Oberstein: Person aus Idarbach gerettet

Am heutigen Morgen gegen 09:30 Uhr gingen auf der Polizeiinspektion Idar-Oberstein mehrere Notrufe über eine im Idarbach treibende Person ein.

Die Person kann durch die Feuerwehr in Höhe Hauptstraße 245 aus dem Wasser gerettet werden. Der 51-jährige Mann wurde durch den Rettungsdienst aufgrund des kritischen Gesundheitszustandes ins Klinikum Idar-Oberstein verbracht. Die Ermittlungen bezüglich der genaueren Umstände des Vorfalls dauern noch an.



