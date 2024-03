Idar-Oberstein

Idar-Oberstein, OT Nahbollenbach – Pkw auf B41 mit Eis beworfen

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 17.03.2024 gegen 16:30 Uhr wurde ein Pkw, welcher die B41 aus Richtung Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn befuhr, an der Fußgängerbrücke auf Höhe des Stadtteils Nahbollenbach mit Slush-Eis beworfen.