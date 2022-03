Idar-Oberstein

Idar-Oberstein, Nahestraße – Briefkasten beschädigt

Am 07.03.2022 wurde im Zeitraum vom 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr durch einen unbekannten Täter in der Nahestraße in Idar-Oberstein der Briefkasten eines Mehrfamilienhauses mutwillig beschädigt.