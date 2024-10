Idar-Oberstein: Autistischer Mann wird vermisst!

Anzeige

Gottlieb Malonga ist am 19.10.2024 gegen 14:20 Uhr bei einem Spaziergang mit seinem Vater in der Nähe der Weiherschleife im Stadtteil Tiefenstein davon gelaufen. Er ist stumm, auf dem geistigen Stand eines 10-Jährigen, athletisch gebaut und mit einem dunklen Einkaufstrolley unterwegs. Er trägt aktuell die auf dem Bild abgebildete Regenjacke. Die Polizei bittet bei Sichtung oder Antreffen des Vermissten sowie Hinweisen zum Aufenthaltsort um sofortige Verständigung der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de





