Idar. Spiegel abgefahren und abgehauen

Am Montag, den 22. Januar kam es in der Layenstraße 84 in Idar zu einer Unfallflucht.

Symbolbild Foto: dpa

Hierbei beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein weißer PKW einen anderen geparkten, hellen PKW im Vorbeifahren am linken Außenspiegel streifte. Das beschädigte Fahrzeug war vor dem Anwesen bergab in Richtung Börsenkreisel abgestellt.

Der Verursacher konnte aufgrund des Zeugenhinweises ermittelt werden.

Jedoch wurde das beschädigte Fahrzeug zwischenzeitlich weggefahren, sodass der Unfallgeschädigte derzeit noch unbekannt ist. Vermutlich hat dieser die Beschädigung an seinem Außenspiegel noch nicht bemerkt.



Der Fahrzeughalter des beschädigten PKWs und/oder Zeugen, welche Angaben zu dem möglichen beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Idar-Oberstein unter 06781-561-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell