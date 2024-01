Idar. Graffiti-Vandale verewigt sich an Haustür

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Freitag, den 5. Januar, 20:30 Uhr und Samstag, den 6. Januar, 09:30 Uhr, die Haustür eines Wohnhauses in der Goethestraße mit Graffiti besprüht.

Hier hat er sich mit drei unleserlichen, großen schwarzen Buchstaben an der Holztür verewigt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gerichtet werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de



