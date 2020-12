Archivierter Artikel vom 04.11.2020, 14:51 Uhr

Idar-Oberstein

Idar. Einbrecher scheitern an Arztpraxis

In der Nacht von Donnerstag, den 2. November auf Freitag, den 3. November kam es zu einem Einbruchsversuch in eine Praxis für Naturheilkunde in der Mainzer Straße in Idar.