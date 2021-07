Hunsrückhöhenstraße – Nötigung im Straßenverkehr – Geschädigter gesucht

Die Polizeiinspektion Hermeskeil ermittelt wegen Nötigung im Straßenverkehr, welche sich am Samstagabend, 03.07.2021, gegen 19:45 Uhr auf der B407, Streckenabschnitt zwischen Reinsfeld und Kell am See ereignet haben soll.





Laut Zeugenaussagen bremste der Fahrer eines weißen Audi S5 einen weißen VW Polo mehrmals auf offener Straße bis auf Schritttempo aus. Hierbei habe der Audi S5 den ursprünglich vorausfahrenden VW zweimal überholt, um diesen im Anschluss auszubremsen.

Da das Kennzeichen des genötigten VW Polo nicht bekannt ist, wird derzeit nach dem Geschädigten gesucht.

Der VW Polo habe die B407 auf Höhe Kell am See verlassen und sei dort in den Ort abgebogen.



Sachdienliche Hinweise in Bezug auf den unbekannten Geschädigten nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Tel.-Nr.: 06503 / 9151-0 entgegen.



