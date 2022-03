Hund verursacht Unfall – Polizei sucht Frauchen

Heute Mittag um 12:32 Uhr wurde der Polizei Trier mitgeteilt, dass es zu einem Verkehrsunfall am Pacelliufer in Fahrtrichtung Konz, in der Nähe der Feuerwehrwache, gekommen sei.





Hier war ein Hund auf die Fahrbahn gelaufen und dabei in die Fahrspur eines LKW geraten. Der Hund wurde dabei verletzt und musste in eine Tierklinik gebracht werden.



Der LKW-Fahrer stand zunächst unter Schock und konnte einige hundert Meter weiter durch einen Unfallzeugen angehalten werden. Ein Sachschaden entstand durch den Unfall nicht.



Vermutlich hatte der Hund sich von seinem Frauchen, auf die es Hinweise von Zeugen gab, losgerissen und war auf die Fahrbahn gelaufen. Die Besitzerin konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.



Die Polizei Trier sucht nun nach weiteren Zeugen.



Insbesondere wird die Hundehalterin gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen, um den Verbleib des Tieres zu klären.



Tel.: 0651 / 9779-5210



