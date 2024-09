Hochwertiger Rasenmähertraktor entwendet

In der Zeit vom 07.09.2024, 22:00 Uhr auf den 08.09.2024, 01:00 Uhr betraten unbekannte Täter unberechtigt ein Grundstück in Kordel, Am Borberg und entwendeten einen Rasenmähertraktor der Marke Husqvarna im Wert von 8.000 EUR. Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen im genannten Zeitraum geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

