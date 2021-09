Hochwertige Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen entwendet

Insgesamt wurden vier Fahrzeuge einer Firma in der Europa-Allee durch Einschlagen der Seitenscheiben und Aufhebeln der Hecktüren aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen wurden die Akku-Werkzeuge, überwiegend des Herstellers Hilti, sowie Strahler und Laser mit Koffern, Ladegeräten und Akkus entwendet.

Bereits im März war es zu einem gleich gelagerten Delikt zum Nachteil der selben Firma gekommen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel. 06502/9157-0, mail: pischweich@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzten.



