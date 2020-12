Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 05:21 Uhr

Idar-Oberstein

Hintertiefenbach: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

In der Nacht vom 14.11.2020 auf den 15.11.2020 ist es in der Hauptstraße zu einer Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen gekommen.