Hexennacht 2024 – Polizei Idar-Oberstein zieht positives Fazit

Es kam im Verlauf der Nacht lediglich zu einer Ruhestörung im Bereich Mittelbollenbach. Auch der jährlich stattfindende Hexenrock in Hettenrodt verlief aus polizeilicher Sicht völlig problemlos. Ca. 1500 Personen feierten friedlich und ausgelassen in den Mai hinein.



