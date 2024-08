Heuballen bei Gräfendhron gerieten in Brand

Am Freitagnachmittag,02.

08.2024,gegen 17:00 Uhr,kam es auf einem Heuballen-Lagerplatz neben K 81, Abfahrt Gräfendhron, zu einem Heuballenbrand. Dabei wurde die Abdeckplane sowie zwei Heuballen durch Feuer beschädigt. Durch die Feuerwehren Gräfendhron, Merschbach, Horath und dem Wehrleiter der VG Thalfang konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Die Polizei Morbach bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu Personen geben, die sich zum Brandausbruch in der Nähe der Heuballen aufhielten?



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-93740

www.polizei.rlp.de/pd.trier



