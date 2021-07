Hermeskeil

Hermeskeil – Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, 29.07.2021 gegen 16.15 Uhr, in Hermeskeil. Ein Pkw-Fahrer befuhr die Koblenzer Str. stadtauswärts und beabsichtigte, nach links in einen Forstweg einzubiegen.