Hermeskeil – mehrere Mülltonnenbrände

Um kurz vor fünf heute Morgen wurden die Polizei und die Feuerwehr über einen Mülltonnenbrand in Hermeskeil in der Schulstraße informiert.

Während der Sachverhaltsaufnahme wurden zwei weitere Mülltonnenbrände im Labachweg festgestellt. In einem Fall griff das Feuer auf eine Hecke über. Die Brände wurden von der Feuerwehr Hermeskeil gelöscht. Momentan muss von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen ausgegangen werden. Täterhinweise werden erbeten an die Polizei Hermeskeil, Tel. 06503/9151-0.



