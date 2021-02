Schweich

Heckscheibe eingeschlagen

Am Samstag, den 13.02.2021, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr, wurde ein grauer Seat Ibiza, welcher am Fahrbahnrand der Straße „Zum Schwimmbad“ in Schweich (Höhe des Edeka-Marktes) geparkt war, von einer/m unbekannten Täter/in beschädigt.