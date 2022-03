Hauswand beschädigt und geflüchtet

Am Montag, 28.03.2022 gegen 12:30 Uhr wurde an der L 149 kurz vor Kasel, aus Richtung Mertesdorf kommend, eine Hauswand beschädigt.

Der Verursacher drehte mit seinem weißen Transporter in der Hofeinfahrt und flüchtete nach der Kollision in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 EUR.



Hinweise werden durch die Polizei in Schweich unter Tel. 06502/9157-0

oder per E-Mail an pischweich.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell