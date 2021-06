Idar-Oberstein

Hampelmann auf Autodach

Am 09.06.2021 stellte eine junge Frau gegen 07:00 Uhr ihren PKW in der Straße Weidenberg in Idar-Oberstein ab. Als sie gegen 17:30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass jemand in ihrer Abwesenheit über die Motorhaube auf ihr Fahrzeugdach gestiegen ist.