Konz

Hakenkreuzschmierereien im Bereich einer Eisenbahnunterführung

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration

In der Nacht von Dienstag den 10.09.2024 auf Mittwoch den 11.09.2024 haben unbekannte Täter die Wände der Eisenbahnunterführung in der Konstantinstraße in Konz beschmiert.