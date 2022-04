04.22 auf 10.04.22) wurde ein in dem Mühlenweg nahe der dortigen Grundschule geparkter Personenkraftwagen beschädigt. Der bzw. die unbekannten Täter ritzten bzw. kratzten mittels spitzem, festem Gegenstand einen Schriftzug in die Heckscheibe des Fahrzeugs. Die Beschädigung ragt nahezu über die komplette Scheibe. Sachdienliche Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/91510 oder per Email unter pihermeskeil@polizei.rlp.de .



